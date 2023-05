Viareggio, banda del tombino: due denunciati

Viareggio, 26 maggio 2023 – La polizia ha denunciato a Viareggio due italiani per furto aggravato continuato in concorso. Sono accusati di due colpi messi a segno la notte scorsa sfondando le vetrine di negozi usando un tombino stradale.

Nel mirino una farmacia in via Aurelia nord e una macelleria in via Puccini. Il proprietario della seconda ha dato l'allarme intorno alle 5 segnalando il furto alla sua attività commerciale. Equipaggi delle Volanti del commissariato hanno bloccato nelle vicinanze un 36enne di Pietrasanta e un 44enne di Viareggio.

Dalle videoregistrazioni gli agenti hanno riconosciuti i due. Oltre ai generi alimentari rubati in macelleria, venivano trovati in possesso di circa 50 euro in monete e di 320 euro in banconote, una somma che insospettiva gli agenti i quali hanno subito ricollegato tale denaro ad un altro furto avvenuto in precedenza, sempre nella nottata a una farmacia.

I due sono stati portati in commissariato dove sono stati denunciati alla procura. Uno è stato segnalato all'autorità giudiziaria come contravventore al foglio di via obbligatorio dal Comune di Viareggio, provvedimento che risale a un anno fa.