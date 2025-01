Viali a mare sorvegliati dall’alto con i droni

Il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Giusi Scaduto (nella foto) ha approvato il piano di sicurezza e ordine pubblico per i sei corsi mascherati del Carnevale.

Per la prima volta il fiume di folla che anima i viali a mare sarà sorvegliato anche dall’alto. I Vigili del Fuoco infatti testeranno già dal primo corso di sabato 8 febbraio un nuovo sistema di droni – in dotazione al Corpo e impiegato per gli appuntamenti romani del Giubileo – per la sorveglianza dall’alto, in tempo reale, dell’intero evento; Fra le novità contenute nel piano di sicurezza anche l’incremento del numero dei servizi igienici a disposizione del pubblico; il piano sanitario, con la presenza di 9 ambulanze e squadre di soccorritori a piedi dislocate sul circuito nonché l’attivazione in loco di un Punto Medico Avanzato per fornire i primi soccorsi e sgravare il Pronto Soccorso da accessi non necessari.

Anche quest’anno, sarà massimo l’impegno delle Forze di polizia territoriali per i servizi di vigilanza e ordine pubblico i cui dettagli saranno messi a punto dall’apposito tavolo tecnico presso la Questura di Lucca. Al vertice di ieri mattina erano presenti tutte le componenti a vario titolo interessate dal già collaudato modello di coordinamento e cooperazione: comune di Viareggio, Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Provincia, 118 e Fondazione Carnevale di Viareggio. Nella circostanza è stato approvato il piano presentato come ogni anno dalla Fondazione Carnevale.