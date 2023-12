Viale Apua, nuove piante. Da domani messi a dimora cinquanta giovani tigli

Inizieranno domani e proseguiranno, salvo condizioni meteo avverse, per 3-4 giorni le operazioni di ripiantumazione sul tratto più a monte di viale Apua, fra via Unità d’Italia e la Statale Aurelia, dove saranno messi a dimora 50 giovani tigli. Questa attività, di fatto, conclude la prima fase dei lavori iniziati circa un mese fa, nei giorni immediatamente successivi alla violenta ondata di maltempo che aveva interessato anche il territorio di Pietrasanta e che aveva costretto alla prolungata chiusura del viale, fra la rotatoria di Folon e via Primo Maggio, sia per rimuovere le alberature e le branche abbattute o rese pericolanti dalle intemperie, sia per effettuare una potatura intensiva su altre 210 piante. Con i nuovi 50 tigli, salgono a più di 100 le ripiantumazioni che, solo nell’anno in corso, hanno interessato l’arteria stradale, pareggiando gli abbattimenti effettuati nel 2023 a tutela della pubblica sicurezza e “rimpiazzando” anche alcuni “vuoti” lasciati da piante tolte diversi anni fa lungo viale Apua ma, finora, mai sostituite. Durante l’esecuzione dei lavori non saranno necessarie chiusure o variazioni alla circolazione. Concluso questo intervento si attenderà il momento più idoneo nel 2024 per terminare la potatura nel tratto via Primo Maggio-Aurelia che, dal punto di vista della sicurezza, si presenta meno critico di quello fra via Unità d’Italia e via Primo Maggio.