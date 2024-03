Viale Apua, iniziate le potature. Stasera l’assemblea del comitato

L’inizio della primavera ripropone, puntualmente, l’emergenza alberi. Con il consueto confronto a distanza tra l’amministrazione comunale, che ieri ha dato il via alle potature sul viale Apua e si appresta a chiudere via Garibaldi per tagliare un esemplare a rischio crollo, e i comitati ambientalisti che stasera hanno promosso un’assemblea pubblica al Cro di Porta a Lucca per opporsi a un intervento considerato nocivo per la stagione dei nidi e per il patrimonio stesso del viale Apua, secondo loro da preservare al pari dei cipressi di Bolgheri.

Interventi. Nonostante la pioggerella insistente, ieri sono iniziate le potature nel tratto del viale Apua compreso tra via Sannio e l’Aurelia, per un totale di circa 60 piante. I lavori andranno avanti fino alle 18 di venerdì, con divieto di sosta e di transito istituito dalla polizia municipale. L’obiettivo è ridurre il rischio di caduta come già avvenuto lo scorso autunno in seguito alla violenta ondata di maltempo che aveva interessato anche il territorio di Pietrasanta. Il secondo intervento è in agenda invece domenica, quando la circolazione di via Garibaldi sarà rivoluzionata per consentire il taglio di un albero pericolante e in precarie condizioni di salute all’altezza del civico 143. Il taglio comporterà l’istituzione del divieto di sosta dalle 20 di sabato e di transito domenica dalle 7,30 alle 12,30. Percorso alternativo lungo la via Tre Luci, in corrispondenza dell’incrocio con via Sauro, con senso unico nord-sud in via Tre Luci. Chi viene da sud dovrà girare invece in via del Castagno.

Proteste. Stasera, alle 20,45, ci sarà l’assemblea promossa dal comitato “Le voci degli alberi“ per annunciare le prossime iniziative di protesta contro le potature sul viale Apua. Il comitato parla infatti di "rischio danneggiamento" contestando il periodo scelto dal Comune in quanto è quello della nidificazione e della fioritura. "Si mina la possibilità di sopravvivenza di questo patrimonio – dicono – con interventi sbagliati e mal realizzati". Con il sostegno del consigliere Pd Nicola Conti, che accusa la giunta di rifiutare il dialogo con le associazioni ambientaliste: "Al loro interno si instaurano conoscenze e sinergie con esperti di settore da cui è possibile intercettare soluzioni o modificare alcuni comportamenti. Invece l’amministrazione verrà ricordata per l’esatto contrario: una chiusura totale al dialogo e all’ascolto, basti ricordare il modo casuale con cui i cittadini vennero a sapere dell’imminente taglio dei tigli in piazza Statuto".

Daniele Masseglia