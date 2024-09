Viabilità sostenibile. Rifacimento ciclopista. A ottobre partono i lavori

Partiranno lunedì 7 ottobre i lavori per il rifacimento della Ciclovia Tirrenica, tra via Astoria e la Fossa dell’Abate. Il cantiere sarà suddiviso in due fasi. La prima parte – da inizio ottobre a Natale – interesserà il tracciato che dal confine con Viareggio arriva fino all’area dell’ex Arlecchino (1,7 chilometri). La pista ciclabile verrà completamente ripristinata e colorata di rosso, armonizzandola con tutte le altre ciclopiste del territorio versiliese. Ma non solo: l’opera comprenderà anche un vero e proprio restyling della porzione di Passeggiata vicino al tracciato.

Saranno ripensate le alberature, con la rimozione delle siepi di pitosforo e la ridisegnazione complessiva delle aree verdi. In questo contesto, verranno rimosse le tamerici che costeggiano la pista, ormai malate da tempo, che verranno sostituite con nuove essenze arboree e floreali. Nuove tamerici saranno ripiantumate in altro punto del la Passeggiata. La pavimentazione tra i parcheggi di Viale Pistelli e la zona a verde, invece, sarà pavimentata con il travertino della Passeggiata, donando più armonia e bellezza a tutta l’area. Questa prima parte di cantiere, che inizierà, come detto, nella prima settimana di ottobre,si concluderà prima della fine dell’anno, con l’obbiettivo di poter apprezzare le nuova area già durante le festività natalizie.

A gennaio, invece, l’opera si sposterà sul tratto ciclabile lungo il viale Bernardini (1,2 chilometri). Anche qua, pista completamente riqualificata e ricolorata, ma anche rialzata per porla allo stesso livello del marciapiede esistente (che costeggia gli stabilimenti balneari). Per questo tratto, il termine dei lavori è fissato per le festività di Pasqua. Il costo complessivo dell’opera, nelle due tranche, è di circa 1 milione e 200mila euro, di cui 670mila saranno finanziati dalla Regione nell’ambito del progetto della Tirrenica e altri 300mila frutto della rinegoziazione degli accordi con la Project Pontile. Parallelamente, l’amministrazione ha stanziato altri 50mila euro per la sostituzione di diversi metri quadri di piastrelle della Passeggiata, in aree dove la pavimentazione risulta in parte deteriorata.

Saranno mesi di lavori e di vera riqualificazione quelli che attendono Lido, in grado di cambiare volto a tante zone della frazione. Oltre al grande progetto dell’Arlecchino, che andrà a gara nelle prossime settimane, l’impegno dell’amministrazione prosegue con la Ciclovia che darà nuovo smalto a tutti i tre chilometri di lungomare. Ma non solo: nei prossimi mesi partiranno altri due interventi in due strade del litorale. In via Roma, con il proseguimento della riqualificazione totale della strada (interrotto nel 2021), nel tratto tra via Italica e via Toniolo (350mila euro, lavori in partenza fra ottobre e novembre), e in via Marconi, con nuova fognatura bianca e riasfaltatura (300mila euro, lavori in partenza a novembre). Inoltre, continua il cantiere su via delle Serre per la prosecuzione della pista ciclabile mare-monti (450mila euro).

DanMan