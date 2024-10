Via Roosevelt. Scatta il divieto di svolta

Nuovo provvedimento di viabilità nell’area del municipio, interessata da cantieri. Il comandante della municipale, Mauro Goduto, ha firmato un’ordinanza per istituire il divieto di svolta da via Roosevelt verso via Circonvallazione (si vieta quindi la svolta a sinistra al termine di via Roosevelt, con obbligo di procedere a dritto). Una decisione presa a seguito di un monitoraggio che ha mostrato come la svolta verso la strada che conduce alle frazioni montane richieda più manovre, creando intralci alla circolazione con la chiusura, mesi fa, di via Vittorio Veneto dove c’è il cantiere per i laboratori del Marconi. La non percorribilità di via Veneto ha portato molti automobilisti a transitare su via Roosevelt. Chi è diretto verso la montagna dovrà quindi percorrere via del Palazzo, via Lombardi e imboccare via Circonvallazione.