Via Pietra a Padule. Riapertura a due sensi

A tre settimane dalla frana che ha causato l’interruzione della circolazione su via Pietra a Padule, con tanto di auto intrappolata nel fango per alcune ore, l’arteria che collega la frazione di Massaciuccoli al resto del territorio è finalmente tornata operativa al cento per cento. La riapertura, seppur parziale, era stata registrata una settimana dopo lo smottamento. Adesso, invece, sono stati terminati gli interventi di messa in sicurezza del fronte franoso.

Nello specifico, l’intervento ha visto la pulizia del materiale risultante dal movimento terra e la risagomatura dell’intero tratto. La ditta incaricata dal Comune ha completato il posizionamento di due fila di geoblocchi ai piedi della scarpata. Contestualmente, sono state pulite la canaletta in pietra presente a valle dell’attraversamento tombato di via del Sasso e la canaletta in legname presente a valle dell’attraversamento tombato di via Pietra a Padule. Inoltre, sono state realizzate altre due canalette in legname sulla scarpata a valle di via Pietra a Padule, per garantire una migliore regimazione delle acque in caso di pioggia. Ha completato l’intervento di messa in sicurezza del fronte franoso la realizzazione di una banchina in terra lungo tutto il ciglio di valle di via Pietra a Padule, ovviamente con esclusione dei tratti immediatamente a monte delle canalette. Le operazioni si sono concluse ieri con la posa di un telo a protezione della scarpata. Con questi accorgimenti, anche in caso di maltempo, il versante scivolato a interrompere la viabilità dovrebbe reggere, in modo da garantire alla frazione di Massaciuccoli il collegamento indispensabile con il resto del territorio comunale.