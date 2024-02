Via Olmi come una discarica abusiva: Plastic Free rimuove i rifiuti

Confezioni di medicine, bombolette dei prodotti per la casa, rifiuti che a regola vanno conferiti secondo le regole della raccolta differenziata, bottiglie di vetro e in plastica, cartoncini del latte e quant’altro. Una vera e propria discarica abusiva quella che i volontari di Plastic Free hanno scovato ieri mattina in via Olmi (nella foto), rimuovendo tutto nonostante la giornata di pioggia. "Non è la prima volta – dice la referente pietrasantina e vice referente provinciale Sara Quintavalle – dato che molto spesso in questo tratto vengono abbandonati sacchi di rifiuti. I nostri volontari si fermano 5 minuti per rimuoverli, ma è un posto da tenere sotto attenzione tant’è che la settimana prossima vorremmo organizzare una raccolta lungo l’intero fosso di via Olmi".

Domani i volontari di Plastic free si ritroveranno invece alle 10 al parcheggio davanti alla spiaggia libera di Motrone per rimuovere i rifiuti dalla zona: info e iscrizioni al 327-0997543.

d.m.