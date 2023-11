Via Mazzini e dintorni. Terminati i marciapiedi. Ora via Puccini respira

Proseguono i lavori in via Mazzini. Con degli sviluppi: il più importante, almeno dal punto di vista del traffico, è che l’incrocio con via Puccini è stato finalmente liberato. Nel tratto di strada che va da via Mazzini a via Verdi, infatti, i nuovi marciapiedi sono stati terminati. Resta da rifare l’asfalto, che si presenta pieno di toppe e cicatrici. Ma è un problema del futuro: ad oggi, si registra il recupero di un angolo importante per la viabilità, soprattutto per l’afflusso e il deflusso delle auto che portano o recuperano i bambini dalle scuole elementari ‘Pascoli’. Il tema non è secondario: a suo tempo, l’amministrazione aveva deciso di avviare i lavori su via Mazzini proprio da piazza Dante in modo concluderli prima dell’inizio della scuola ed evitare disagi alle famiglie dei bambini che frequentano le ‘Pascoli’.

Nel frattempo, si registrano avanzamenti anche sul fronte del cantiere di via Mazzini: i lavori sul versante della stazione sono andati avanti, e così l’incrocio con piazza Dante, parzialmente invaso dalle transenne, è stato sgomberato, rendendo più scorrevole il transito su una delle arterie più trafficate della città. Nel tratto finale di via Mazzini, tra via Puccini e la stazione, le ruspe sono in azione: anche in questi giorni lavorano a pieno regime per ridisegnare la fisionomia della strada che collega il mare alla stazione, e che una volta completata disporrà di una nuova pista ciclabile, di marciapiedi più grandi e di nuovi parcheggi a lisca di pesce. E le transenne si sono spostate ulteriormente verso mare: anche nell’isolato adiacente, tra via Puccini e via Pucci, sono iniziati i primi lavori. L’incrocio di via Pucci è ancora percorribile, ma già su via Veneto si incontrano le prime indicazioni per le modifiche della viabilità. Ad oggi, il cantiere nel penultimo isolato di via Mazzini è ancora alla fase embrionale: ci sono le transenne, l’area è off limits per le auto e gli scooter, ma i martelli pneumatici devono ancora entrare in azione. Resta aperta, comunque, alla percorrenza dei pedoni, così come il segmento tra via Puccini e piazza Dante, in modo da non recidere il principale collegamento tra il centro e la stazione, soprattutto per chi viene da fuori e ha poca familiarità con la città, e anche – cosa tutt’altro che secondaria – per garantire un minimo di passaggio alle tante attività che insistono in questa zona, garantendo loro un minimo di ossigeno.