Via libera alla manutenzione della piscina a Seravezza: ecco i dati

La piscina comunale di Querceta (nella foto) è bisognosa di cure per poter continuare ad accogliere i numerosi sportivi del territorio – anche dei comuni limitrofi – che abitualmente la frequentano. Il prossimo impegno dall’amministrazione comunale consiste infatti nell’intervento di manutenzione straordinaria di tutta la parte muraria, lavori che complessivamente verranno a costare poco più di 5mila euro. "È necessario provvedere all’affidamento dell’intervento di manutenzione della piscina comunale – recita infatti l’apposita determina – che consiste nell’imbiancatura con prodotti anti-muffa dell’interno della struttura e nel rifacimento di una fascia in marmo bianco, in quanto ammalorata".

I lavori sono stati pertanto assegnati con la formula dell’affidamento diretto, con la scelta che alla fine è ricaduta sulla ditta “Di Martino costruzioni“ di Marina di Pietrasanta, per un importo complessivo di 5.047,45 euro, iva inclusa. In merito agli ingressi nella struttura di via Emilia, dai dati forniti dal precedente gestore era emerso che il 45% di utenti frequentavano i corsi della scuola nuoto per bambini, ragazzi, baby nuoto e adulti, il 20% si dedicava al nuoto libero, attraverso abbonamenti o ingressi giornalieri, un altro 20% al fitness in acqua e il restante 15% ad attività come quella agonistica, corsi per assistenti bagnanti e attività con le scuole. Per quanto riguarda invece gli ultimi dati forniti, relativi al 2019 (quando la piscina venne chiusa per due mesi a causa della realizzazione di alcuni lavori), era stata rilevata una media mensile di 700 frequentatori, di cui 280 per la scuola nuoto bambini, 40 quella per adulti, 140 per nuoto libero, 105 per fitness in acqua e 140 per agonismo e corsi per assistenti bagnanti.