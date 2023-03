Via libera al nuovo mercato ittico Borsa del pesce, bar e ristorante

di Alice Gugliantini VIAREGGIO Partono i lavori all’interno del nuovo mercato ittico. È la conseguenza dell’approvazione del progetto definitivo, come si legge nella delibera di giunta 105 del 24 marzo. A spiegare i dettagli è Alessandra Malfatti, presidente della Cittadella della Pesca, la cooperativa che gestirà la struttura sul Molo Marinai d’Italia. "Dopo aver partecipato alla manifestazione d’interesse e averla vinta — spiega la presidente — abbiamo fatto richiesta per fare i lavori. Di qui si è aperta una procedura burocratica che ha visto il Comune, in quanto concessionario, chiedere varie autorizzazioni e pareri. All’autorità portuale, al demanio marittimo regionale, alla dogana e all’Asl. Acquisiti questi, l’ente ha approvato il progetto e questo dà il via libera ai lavori che contiamo di far partire in settimana". Entra nello specifico Malfatti: "Si tratta di completare l’impiantistica: la macchina del ghiaccio, adeguare la sala d’asta per mettere la l’asta online. Poi ci sarà da completare il bar e l’allestimento del ristorante. Contiamo di farcela per l’estate. Tra la fine dell’anno e i primi del 2024 partiremo invece con il laboratorio di trasformazione e l’area polifunzionale". I lavori, a carico della cooperativa, saranno affidati per l’edilizia alla ditta Cinquini, alla Elettrompianti per l’impiantistica, e a Net7...