Via la corrente senza preavviso “Guerra“ tra residenti e l’Enel

Cittadini e attività su tutte le furie per gli avvisi fantasma e la corrente sparita all’improvviso per ben otto ore. Ma il gestore dell’energia assicura che la comunicazione è stata fatta in modo regolare, fermo restando ulteriori verifiche. Quella di ieri è stata una mattinata di autentico trambusto nelle frazioni collinari di Solaio e Vitoio, con centinaia di persone rimaste senza luce dalle 9 alle 17 a causa di lavori di E-distribuzione sui propri impianti. Intervento che i residenti ritengono sia necessario e doveroso, ma con un congruo preavviso e non così tra capo e collo. "In genere – racconta un gruppo di abitanti – quando ci sono lavori del genere ci informano mettendo gli avvisi su tutti i pali della lice. Invece stavolta hanno sbagliato le strade e li hanno affissi dove c’era la corrente anziché nelle zone in cui erano previsti i lavori. Siamo molto arrabbiati". Il blackout, per inciso, ha interrotto o comunque ridotto anche l’attività della Casa del popolo di Solaio oltre che di un b&b e di una locanda.

La replica di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, non si fa attendere: "Abbiamo fatto le verifiche del caso: le affissioni risultano eseguite nella zona interessate. In alcuni casi può darsi che il maltempo di questi giorni abbia provocato il distacco di alcuni volantini. Abbiamo comunque attivato approfondimenti con la ditta incaricata delle affissioni. Tra l’altro ricordiamo che con chatbot Eddie, e-notify, e adesso anche con la app IO, nonché con la app dedicata di E-Distribuzione, è possibile ricevere informazioni sulle interruzioni di corrente per manutenzione programmata nella zona in cui si trova la propria utenza. Ci scusiamo per il disagio: per ogni segnalazione è utile contattare il servizio clienti al numero 803500, 24 ore su 24, indicando il codice Pod della propria utenza riportato nella bolletta elettrica".

d.m.