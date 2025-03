Via delle Erbe e dei Fiori. Ripartono gli eventi

Al via la stagione 2025 degli eventi lungo "La Via delle Erbe e dei Fiori". Primo appuntamento all’insegna dell’arte e della storia del territorio con la tradizionale estemporanea di pittura dal titolo "Il genio in estemporanea", appuntamento giunto alla 5ª edizione che si è svolto domenica nella suggestiva cornice della Brilla, a Quiesa. A colpi di colori, fantasia e pennello si sono sfidati oltre 60 artisti e appassionati di pittura provenienti da tutta Italia. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Versilia Verdelago in occasione della Festa della Toscana: Terra di genio e innovazione.

"Siamo molto orgogliosi che la Versilia Verdelago, con i progetti organizzati nell’ambito del progetto di marketing territoriale ’La Via delle Erbe de dei Fiori’, stia diventando nel corso degli anni un punto di riferimento locale capace di attrarre interesse anche oltre la Toscana", commenta il presidente dell’associazione Francesco Simi.