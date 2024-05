Via all’opera di manutenzione della Mancina. Quel simbolo della tradizione sarà ripulito

Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della Mancina. La durata prevista dell’intervento è di circa 3 settimane. Il monumento unisce i vari reperti, semidistrutti e spezzati della potente gru di ferro, così chiamata perché girava solo sulla sinistra, collocata in cima al pontile per sistemare il carico nelle stive dei bastimenti. Nel settembre del 1943, con l’occupazione delle forze armate tedesche, il pontile caricatore fu abbattuto e la Mancina finì in mare per poi essere recuperata. L’ultima operazione della Mancina è del gennaio del 2017 ad opera dei Sub Versilia Forte dei Marmi e del suo presidente Primo Cardini, con un sopralluogo in immersione per individuare il braccio della vecchia gru. Il basamento di marmo è di Ennio Bazzichi e riproduce nei tre bassorilievi di marmo bianco, realizzati dallo scultore Rino Giannini, il lavoro del trasporto dei marmi dalle cave al mare.