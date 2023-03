Via alla musica col Miccio Canterino Da stasera parte la gara di contrade Ospite il velocista Ceccarelli

Due serate sold out e un ospite d’eccezione: il giovanissmo massese 22enne Samuele Ceccarelli (ormai versiliese d’dozione), velocista italiano e campione europeo dei 60 metri piani indoor a Instnbul 2023, che è allenato da Marco Del Medico (contradaiolo doc del Palio) al campo sportivo sulla via di scorrimento a Pietrasanta. Ceccarelli ha battuto agli assoluti indoor di Ancona a febbraio nientemeno che il campionissimo Marcel Jacobs e a gli verrà consegnata una targa al merito dalla Pro Loco, che è pronta per i tre giorni di “Miccio Canterino” che iniziano stasera (qualche biglietto ancora disponibile) alle 21 per tre giorni da record di pubblico e spettacolo. "Ringraziamo il Comune di Forte dei Marmi per l’accoglienza – commenta il presidente della Pro Loco Gianluca Ceragioli – e l’hockey Forte e la squadra di pattinaggio che hanno dovuto spostare per una settimana gli allenamenti". Tra le novità di quest’anno ci sono gli sketch (a sorpresa) che intervalleranno le esibizioni dello showman “nostrano” Lorenzo Silicani e Manuela Bollani, cantante ed attrice e sorella del compositore, scrittore, attore e umorista di fama nazionale Stefano.

Quest’anno c’è veramente grande incertezza, dato che la campionessa in carica, la versiliese Giulia Mutti, vittoriosa nell’edizione 2022 (e anche nel 2016) che si è svolta la scorsa estate in Piazza Matteotti a Querceta se la dovrà vedere con diverse star della musica italiana e dei talent nazionali. A partire da Antonio Maggio (vincitore nel 2015 e nel 2018), Karima (3 volte al primo posto negli anni 2000), il cantautore livornese Enrico Nigiotti (che ha partecipato ad Amici, X Factor e Sanremo), Federica Camba (seconda lo scorso anno) ed Eliza G (terza nel 2022 e star internazionale). Tutti a caccia della “Lira” realizzata dalla pittrice (realistica) di Pozzi Simona Garibaldi, 32 anni contradaiola che studia all’Accademia di Belle Arti a Carrara. La Mutti (Ranocchio) presenterà la canzone “Bim Bum Bam”, la Camba featuring Leo Badiali (Leon D’Oro) “Lo sai papà”, Eliza G (Cervia) “Le donne del Palio, Karima (Lucertola) “Primavera di rinascita”, Alice Spinelli (Madonnina) “La nostra pelle”, Enrico Nigiotti (Quercia) “Un amore che non va più via”, Antonio Maggio (Ponte) “Ritrovarsi” e Virginio (Pozzo) “Dove niente è cambiato”.

Dario Pecchia