Via al taglio dei pini in zona Cavanis

Partiranno domani i lavori di abbattimento e successiva sostituzione dei pini di via Nostra Signora, a Capezzano, nel tratto di strada che da via Sarzanese conduce al complesso della storica Villa Borbone delle Pianore, nella zona del “Cavanis”. "È sempre triste dover abbattere alberi – commenta il sindaco Marcello Pierucci – ma l’amministrazione non può permettere che esista un rischio tanto elevato per la sicurezza dei cittadini".