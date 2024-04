Via ai lavori per decoro e sicurezza

Lavori in corso per incrementare sicurezza e decoro. In questi giorni è stata realizzata la segnaletica orizzontale su numerosi tratti delle strade della montagna, sulla viabilità per Giustagnana, Minazzana, Basati e la Zingola. "In molti tratti della viabilità montana mancano le protezioni a delimitazione della carreggiata, come i guard rail – spiega Adamo Bernardi, assessore al decoro urbano – per questo siamo intervenuti nei tratti maggiormente critici per rendere ben visibile il limite stradale. Come accade in ogni intervento, la priorità delle opere è dettata dall’urgenza e, anche in questo caso, siamo partiti proprio da quelle strade che potevano presentare maggiori rischi per automobilisti e motociclisti".

Intanto stanno partendo anche gli interventi di taglio del verde che, progressivamente, andranno a interessare l’intero territorio: primo step parchi, parcheggi e lo sgambatoio per cani a Ponte di Tavole. Per quanto riguarda la viabilità, il primo intervento di potatura e taglio è stato condotto sulla pista ciclabile che collega Querceta a Forte dei Marmi. Per quanto riguarda poi Seravezza, sono stati realizzati dei nuovi stalli per automobili e motorini, in viale Leonetto Amadei, vicino alle Scuderie Granducali. Un incremento finalizzato a mitigare gli inevitabili disagi causati dall’apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo laboratorio dell’Istituto Marconi e che, a seguito della chiusura al transito di via Veneto con il contestuale divieto di sosta, provvedimento che interessa peraltro anche un tratto di via Roosevelt, ha fatto venir meno preziosi posti auto, in un’area particolarmente frequentata come quella circostante il municipio e le scuole superiori.