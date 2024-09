Via a “Pietrasanta è sport!“. Madrina Sara Simeoni: "Questa piazza è bellissima"

Con una madrina d’eccezione, Sara Simeoni, oro ai Giochi di Mosca del 1980 nel salto in alto e 500 studenti dell’istituto Don Lazzeri-Stagi si è aperta ieri la 2° edizione di “Pietrasanta è Sport!”, rassegna organizzata dal Comune con la Consulta di settore che anche oggi trasformerà Tonfano in un grande centro sportivo all’aperto con 34 discipline da provare gratuitamente. "Questa piazza è una gioia" ha detto Simeoni, dopo il taglio del nastro al fianco del sindaco Alberto Giovannetti, dell’assessore allo sport Andrea Cosci, della parlamentare Elisa Montemagni, del presidente Coni Toscana Simone Cardullo, accompagnato dal delegato provinciale Stefano Pellacani e dal presidente della Consulta dello Sport, Alberto Frugoli. "Lo sport è salute, fisica e mentale; è star bene insieme agli altri; è cultura del rispetto" hanno ricordato Giovannetti e Cosci. La kermesse si sviluppa in una serie di stand e “stazioni” da via Donizetti, con mini piste per bici e moto elettriche al campo da beach volley sulla spiaggia, lungo il pontile, attraversando piazza XXIV Maggio dove saranno allestiti un tatami e, lato molte, palco e platea con posti a sedere. Questa sarà l’area talk show col giornalista tv Marino Bartoletti. Gli ospiti di oggi: Marcello Lippi, ct della Nazionale campione del mondo 2006 (alle 11,30) e il “signore degli anelli” Jury Chechi, oro ad Atlanta ‘96 (alle 18). Spazio anche ai “campioni di Pietrasanta” con Fabio Del Medico; allo sport “in rosa”, con Giulia Palla (campionessa italiana di longboard 2022) e Silvia Storari (argento 2023 agli Europei di padel); ai campioni paralimpici, guidati da Stefano Gori del Comitato Paralimpico toscano.