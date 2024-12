Versiliana d’Inverno. Via a cinema e talk

La magia del Natale arriva alla Versiliana che per la prima volta si apre anche in inverno con un ricco calendario di eventi che segna l’inizio del nuovo percorso della Fondazione Versiliana sotto la guida della presidente Paola Rovellini, da poche settimane al vertice dell’ente. Via oggi infatti alle iniziative de “Il Natale de La Versiliana”, novità assoluta firmata dalla Fondazione, che fino all’Epifania accoglierà i celebri “Incontri al Caffè”, i “Cinemerenda” per bambini e famiglie e appuntamenti speciali, accompagnando il pubblico per cinque weekend. Questo pomeriggio alle 16.30 si inaugurerà con il primo appuntamento di “Cinemerenda”, format che unisce la magia del cinema al calore di una merenda in compagnia, e che offrirà l’occasione anche per mamme, papà, nonni e zii di godersi un buon aperitivo. La proiezione scelta per inaugurare questa iniziativa è il film Il Grinch (regia di Ron Howard) , una delle storie natalizie più amate di sempre. I Cinemerenda si svolgeranno tutti nella Green House. Biglietto cinema: 3 euro per i bambini e 5 per gli adulti, con merenda per i bambini e aperitivo per gli adulti offerti. Prenotazioni 0584. 265762 - [email protected]

Domani alle 11,30 sarà invece il ritorno del Caffè de la Versiliana in edizione invernale con Annamaria Bernardini de Pace prima ospite degli incontri. Avvocato, scrittrice, saggista ed anche volto celebre della TV come giudice nella trasmissione Forum, Annamaria Bernardini de Pace, sarà intervistata dal direttore Alessandro Sallusti. Gli appuntamenti col Caffè de La Versiliana, in programma anche il 22, 29 dicembre e il 5 gennaio, si terranno tutti la domenica mattina allala Green House a ingresso libero.