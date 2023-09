"Versilia: tutto esaurito nei piccoli alberghi per Lucca Comics e Carnevale"

Ogni trenta minuti il conta biglietti sul sito di Lucca Comics&Games si aggiorna. Manca più di un mese al debutto, e ieri all’ora di pranzo segnava 157mila 300 tagliandi venduti. E di pari passo si aggiorna anche il portale delle prenotazioni alberghiere Booking.com, dove tra Lucca e dintorni la disponibilità di camere per il lungo ponte dei fumetti, e dei giochi, si assottiglia. Giorno dopo giorno. Ora dopo ora.

A Viareggio, tra il primo e il 5 novembre, oltre il 90% delle camere disponibili sul portale dei viaggiatori è già “full“. "Le prenotazioni per il Lucca Comics – conferma l’imprenditrice alberghiera Maria Bracciotti – sono partite con largo anticipo. Alcune piccole strutture sono già al completo, in particolare per le date di venerdì 3 e sabato 4 novembre che al momento appaiono le più gettonate". Per quelle date il contabiglietti sul sito di Lucca Comics&Games corre infatti più spedito.

Nel tempo, con il crescere della fiera che raduna ormai migliaia di persone, la Versilia si è organizzata per accogliere il fiume di cosplayer ed appassionati che arrivano da tutto il mondo allungando la stagione estiva. Sono sempre di più le strutture che scelgono di rimanere aperte o riaprono per l’occasione. "E proponiamo ai clienti pacchetti a prezzi giusti, senza eccessivi ricarichi. Inoltre – spiega ancora Bracciotti – , proprio per intercettare il pubblico e promuovere il nostro territorio la promozione ormai parte con cinque o anche sei mesi di anticipo".

Ma i fumetti non sono l’unico sole che scalda l’inverno in riva al mare. "In questi giorni – prosegue Bracciotti – stiamo iniziando a ricevere anche le prime prenotazioni per il Carnevale 2024. Segno che i grandi eventi hanno anche un grande richiamo".