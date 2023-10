Versi in rosa. A Villa Adriana in scena le poete

Un’atmosfera speciale si è creata a Villa Adriana, dimora della famiglia Moratti, per una serata dedicata alla poesia. La Compagnia delle poete (in foto) ha presentato “Lezione-respirazione (What language do you breathe?)” di e con Vera Lúcia de Oliveira, Adriana Langtry, Mia Lecomte, Candelaria Romero, Barbara Serdakowski, Paulina Spiechowicz. Alla fine Ugo Fracassa, docente dell’Università Roma 3 ha presentato una rivista di poesia comparata, "Semicerchio". Mia Leconmte è la padrona di casa, figlia di un poeta francese e di Adriana Moratti, nipote del capostipite, Angelo Moratti. È lei che guida la “Compagnia delle poete”, nata nel 2009 lega persone che hanno almeno una doppia lingua nel vissuto e scrivono in italiano e in altre lingue europee. Lo spettacolo, riproposto in versione ridotta, ha vinto il concorso del Forum austriaco Internationale Literaturdialoge, è una riflessione corale, plurilingue, su un tema che ha mosso filosofia e religioni per millenni: il “respiro”. Nato a distanza, nel periodo del covid 19, ha messo insieme i componimenti delle poetesse: è nata una performance unica e suggestiva. La Compagnia delle poete nasce dall’idea di una sorta di “orchestra” che armonizzi la poesia di ciascuna, influenzata dalle diverse tradizioni linguistiche e culturali, in spettacoli in cui la parola è sostenuta e ampliata da risonanze artistiche, come la musica e il video, per riportare la poesia al pubblico, restituendola alla funzione di oralità condivisa. E dare voce alla scrittura transnazionale. Oggetto di studi e di tesi di universitarie la Compagnia ha partecipato a workshop di scrittura e traduzione, seminari e convegni.

Chiara Sacchetti