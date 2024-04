Verona sulla candidatura unica: "Qui è puro volontariato forse per questo non è ambita"

"Amministrare Stazzema è volontariato: forse è per questo che non è una corsa appetibile". Il sindaco Maurizio Verona, ricandidato per il terzo mandato e senza avversari (al momento) alle urne, così commenta la sua esperienza da aspirante unico alla poltrona di primo cittadino. E smentisce che possano esserci intese con il centordestra.

"Reputo molto fantasiosa - spiega Maurizio Verona - questa considerazione in cui si ipotizza di un accordo della mia lista con la Destra. Speriamo perlomeno che sia da stimolo a quella parte politica nel presentarsi con una lista alle prossime elezioni amministrative di Stazzema. La mia storia politica e la destra sono due cose distanti, molto distanti. Ci sono ancora più di 10 giorni per la presentazione delle candidature, e la mia lista politica è pronta ed è composta da uomini e donne che niente hanno a che fare con la Destra. Ho da tempo avviato un confronto con i cittadini con incontri nelle frazioni, e a questi seguiranno incontri di campagna elettorale e di presentazione del nostro programma elettorale. Noi ci siamo e siamo pronti ad assumerci le responsabilità di amministrare un territorio bellissimo e complicato: fare l’amministratore a Stazzema è volontariato, e forse è per questo aspetto che non è appetibile a certe parti politiche. Non è una corsa per una poltrona – evidenzia ancora Verona – ma una corsa per amministrare un Comune prestigioso, per i valori storici e per il patrimonio naturalistico, e difficile perché interamente montano. Intanto di recente abbiamo ricevuto, e ne siamo orgogliosi, il Marchio del patrimonio Europeo assegnato al Parco nazionale della pace di Sant’Anna".

Francesca Navari