Verde abbandonato in terra. Cittadini multati a Strettoia

Stop tolleranza da parte del Comune di fronte ai cumuli di verde all’esterno del cassone di Ersu collocato al cimitero di Strettoia (nella foto). Per porre un freno a un fenomeno che va avanti da tempo è stata ripristinata la telecamera (dopo un guasto) e i frutti sono subito arrivati con verbali da 70 euro a chi non conferisce i rifiuti in maniera adeguata. Le multe hanno scatenato un mezzo putiferio tra i residenti della frazione, divisi sulla funzionalità del cassone stesso. Trattandosi di un servizio utile, dato che l’alternativa è portare il verde a diversi chilometri di distanza, cioè al centro raccolta in via Pontenuovo, c’è chi invita Ersu ad eseguire più passaggi per evitare che si riempia troppo presto. Altri invece chiedono la presenza di un custode, dato che spesso vengono conferite anche altre tipologie di rifiuti.

"Dispiace per chi ha preso la multa – interviene il direttore generale di Ersu Walter Bresciani Gatti – ma il Comune non aveva alternative. I rifiuti vanno conferiti in maniera corretta, altrimenti si rischia di incappare nella sanzione. Se gestito bene, è un bel servizio anche perché aperto ogni giorno. Invito i cittadini sia a rispettare le regole sia a recarsi al centro della Ceragiola, più vicino a Strettoia rispetto a via Pontenuovo, nel caso in cui trovino il cassone già pieno. L’abbandono non va mai bene".

