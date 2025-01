Verdazzurri: domenica in notturna. Massese-Camaiore è il piatto forte

La sosta è durata poco quest’anno nel calcio dei dilettanti: si era giocato l’ultima volta il 22 dicembre e domani si torna subito in campo, nella prima domenica di gennaio. E allora vediamo cosa aspetta le nostre 10 squadre versiliesi dalla Serie D fino alla Seconda.

Serie D (18ª giornata). Primo turno del girone di ritorno e match in notturna per il Seravezza terzo della classe che domani sera alle 20.30 ospiterà il fanalino di coda Fezzanese. Dirigerà Giovanni Matteo della sezione di Sala Consilina, coadiuvato dagli assistenti di linea Filippo Panebarca di Foggia e Fabio Santo di Barletta. Tanta attesa per il 100° gol in maglia verdazzurra di bomber Lorenzo Benedetti, che vuole iniziare al meglio il suo 2025. La giornata nel girone E, dove come big-match spicca Livorno-Follonica Gavorrano, si concluderà lunedì col posticipo di Befana: il derby valdarnese Sangiovannese-Figline.

Eccellenza (17ª). Il piatto forte della seconda giornata di ritorno è senza dubbio Massese-Camaiore: allo stadio degli Oliveti si incontrano i bianconeri reduci da 13 risultati utili di fila fra campionato e coppa (dove mercoledì prossimo hanno la semifinale a Ponsacco) e la capolista ancora imbattuta, che sta dominando con 40 punti fatti. Tanti ex in campo. Arbitrerà Bonaventura Corti di Prato, coi guardalinee Lorenzo Dario Puccini di Pontedera e Michele Napolano di Empoli. In casa invece giocheranno il Viareggio, al Marco Polo Sports Center contro il Montespertoli (fischia Sara Foresi di Livorno, assistita da Kristian Rama di Livorno e Andrea Ballotti di Pistoia), ed il Real Forte Querceta, al "Necchi-Balloni" contro la Sestese (designati Andrea Musumeci di Cassino, Marco Di Spigno di Livorno e Prashan Seneviratna di Pontedera).

Promozione (17ª). Il Pietrasanta campione d’inverno in questa prima domenica del 2025, che pure qui corrisponde alla seconda giornata dopo il giro di boa, se la vede contro un’altra big del torneo come la Larcianese, appena rinforzatasi col centravanti Ba (dal Montecatini): arbitrerà Lapo Ponzalli di Prato, coadiuvato da Fabio Marino di Pisa e da Azze-elarab Amzil di Firenze. Col cuore spezzato per la morte di Franco Capovani (storico collaboratore della società fra bar e biglietteria), il Forte dei Marmi senza lo squalificato Rodriguez si reca al "Lunezia" contro la quotata Lunigiana Pontremolese: la terna designata è col fischietto Giacomo Lambardi di Piombino e con gli assistenti pistoiesi Filippo Giuntoli e Riccardo Spinelli.

Prima categoria (16ª). Il Capezzano campione d’inverno riceve al "Maggi-Matteucci" il C.Q.S. Pistoia (arbitra Pietro Grassi di Livorno) mentre la Torrelaghese va sul campo della squadra più in forma del momento che è il Romagnano di Moriani (anche qui fischietto livornese: Francesco Giovanni Sprovieri).

Seconda categoria (16ª). Nella prima del nuovo anno e del girone di ritorno il Massarosa ha l’esame Carrarese Giovani (dirige Andrea Noccioli di Pisa) mentre il Corsanico va a Monzone (Giacomo Barsotti di Livorno).