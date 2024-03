Ventitre milioni di grazie. E una promessa

Strambi

Un circolo virtuoso che non era scontato. Anzi. E mentre da un parte ci riempie di orgoglio, dall’altra ci carica di responsabilità. Il nostro faro è l’amore verso un territorio dalle grandissime potenzialità che può giocare una partita importante nel rilancio della Toscana e dell’Italia. Ma che deve cominciare a mettersi alle spalle quelle incrostazioni che, dopo gli anni ruggenti (quelli degli anni Sessanta e Ottanta), hanno finito per “appannarlo“, senza però piegarlo né, tantomeno, spezzarlo. C’è un “vecchio“ collega, Antonio Valentini, che quando spiega come mai ci sia stata questa brusca frenata avverte il suo interlocutore. "Per capire le vere ragioni – chiosa – si deve partire sempre dalla mappa dei rancori personali". Ed ha ragione. A tutti i livelli. Sia politici, che imprenditoriali, sia culturali che sportivi. Le “ripicche“ di piccolissimo cabotaggio rischiano di far naufragare tutto ogni volta che c’è un progetto da portare avanti, da far decollare nell’interesse di tutta la comunità. Ci limitiamo solo a due esempi. Lo scorso anno in piena stagione estiva, proprio quando i grandi tour operator valutavano le destinazioni per l’estate 2024, una fetta di operatori locali ha cominciato a lamentarsi dicendo che non c’erano turisti. Mentre alcuni indicatori evidenziavano già un andamento più che positivo. Confermato, poi ad ottobre, quando sono arrivati i dati Istat sulle presenze e si è scoperto che c’era stato un aumento del 2,9 per cento sull’anno precedente e del 3,2 sul biennio. L’altro, esempio, ci arriva dalla politica dove assistiamo a un continuo fuoco amico all’interno delle amministrazioni in carica. Le “coltellate alle spalle“ sono la norma e assorbono tante energie che potrebbero essere impiegate per dare slancio all’azione di governo. Ecco noi, in questo anno, lo abbiamo raccontato senza fare sconti a nessuno. Voi, lettori lo avete compreso, e per questo avete scelto Qn-La Nazione Viareggio-Versilia. Ventitré milioni di grazie. Ancora. Noi continueremo sulla strada intrapresa. E siamo sicuri che sarete con noi.