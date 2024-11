Venduto il primo "B.Yond 57M", extralusso con un occhio all’ambiente

A poche settimane dalla presentazione del progetto al "Monaco Yacht Show", Benetti annuncia la vendita della prima unità di B.Yond 57M, l’ultimo nato della famiglia di yacht, il Voyager, che unisce tecnologie avanzate ed ecologiche e propulsione ibrida a un design versatile e funzionale per lunghe navigazioni. B.Yond 57M è la più alta interpretazione del Voyager e la più grande unità ibrida della famiglia, caratterizzata da linee esterne disegnate da Igor Lobanov e dall’interior styling di Bonetti/Kozerski Architecture.

B.Yond 57M presenta tre diversi dna che corrispondono a tre differenti configurazioni di poppa: Beach, Air e Water, ognuna pensata per una specifica esperienza di yachting. L’armatore della prima unità ha scelto la versione Beach, progettata per un accesso diretto al mare, con un’ampia beach area di 161,8 metri quadri e una piscina di 15 metrio quadri – elemento chiave dello yacht –, servizi completi all’aperto e la possibilità di configurare questo spazio in una zona lounge, grazie a un sistema di divani scorrevoli che consente di coprire la piscina. La beach area è direttamente collegata al ponte che ospita il garage trasformabile, un altro spazio di 100 metri quadri che può essere configurato in base alle esigenze del cliente.

"Siamo orgogliosi di annunciare la vendita della prima unità di B.Yond 57M, poiché dimostra la risposta positiva del mercato ai nuovi progetti – commenta il sales director Daniela Petrozzi –; siamo felici di iniziare questo nuovo percorso con il nostro cliente".

B.Yond 57M esprime inoltre il concreto impegno di Benetti verso il raggiungimento del Net Zero entro il 2030, riducendo l’impatto sull’ambiente grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate, al sistema ibrido-elettrico che consente di navigare o sostare in rada a emissioni zero e al sistema HVAC a espansione diretta che permette di ridurre i consumi fino all’80% rispetto ai sistemi ad acqua tradizionali.