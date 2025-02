Vecchie e sane abitudini. Le botteghe di vicinato vivono nel centro storico

Tanta storia per il commercio del centro storico: resistono barbieri, negozi di occhiali, bar, mercerie e fioristi. Camaiore resta in Versilia la capitale delle botteghe di vicinato: nonostante internet e la grande distribuzione, qui vivono ancora negozi al dettaglio, di affari e confidenza, che oramai sonno punto di riferimento della gente del posto e piacciono tanto ai forestieri. Non sarà chic come altre città e nemmeno attraente per movida o ‘struscio’, che risale se mai a decenni fa, ma a Camaiore abitano le tradizioni non solo di eventi e religione, bensì di acquisti e di servizi.

Saranno a breve ben 80 anni per il pittoresco barbiere di Davide e Claudio in piazza XXIX Maggio: otto decenni di capelli maschili, tagli e barbe che sconfiggono le innovazioni tecnologiche con una vetrina e le classiche sedie per sdraiarsi di fronte alla lama del rasoio. Per i negozi di ottica, il Barsottelli supera i 50 di gran lunga, lungo la via centrale, ben esposto e rinnovato mentre si taglia a breve il traguardo dei 35 per la ‘collega’ Centro visione, davanti alle piscine. Oltre mezzo secolo per la merceria di Giuseppina e Barbara, meta di sarte e esperte di ricamo da tutta la Versilia e tantissimi anni per la profumeria Morotti vicina alla Porta Nuova; per i bar, Celero e’ il più antico e da sempre si affaccia con tavoli sulla piazza principale, lo segue il Caffè Del Dotto, lunga tradizione di paste ereditata dai nipoti. I fiori di Lara superano i 30 anni e cosi’ l’estetica Ckety proprio davanti: attività che resistono con impegno e serietà.

Mezzo secolo superato anche per le macellerie della famiglia Vecoli: le nuove generazioni proseguono le botteghe di Giovanni, Bruno e altri parenti e funzionano bene, con clienti fissi e turisti. Ottime referenze e lunga storia di decenni anche per le due mesticherie, piene di articoli ed affascinanti: sia in Fuor di Porta che in Piana Terra sono sempre prese d’assalto per piccoli e grandi lavori da eseguire, domestici o di giardinaggio, edili e di imbiancatura, che qui vanno alla grande.

I.P.