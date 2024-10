Variante Pisanica. Caccia ai finanziamenti

Incontro fra l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci, e una delegazione del comitato cittadino di Pontestrada, guidata da Riccardo Buratti. L’incontro era stato richiesto dai residenti per “fare il punto” sul progetto di completamento della variante Pisanica e altri possibili interventi di miglioramento della circolazione. "Lo studio DP Ingegneria ci ha confermato che il progetto esecutivo per la nuova viabilità tra l’Aurelia e via Andreotti sarà pronto con l’inizio del nuovo anno – ha riferito Marcucci – rendendosi disponibile a incontrare gli abitanti per illustrarlo. Nel frattempo abbiamo già incontrato alcuni parlamentari di zona con i quali ci aggiorneremo presto su questo progetto e sulle opportunità di finanziamento". Oltre alla nuova viabilità, che il Comune sta progettando per “sollevare” l’abitato di Pontestrada dal passaggio dei mezzi pesanti dirottandolo su via Unità d’Italia, i cittadini hanno chiesto notizie su asfaltature e regolamentazione della circolazione, in particolare l’istituzione del senso unico, direzione mare, fra l’Aurelia e via Andreotti: l’assessore alla polizia municipale, Andrea Cosci, contattato appositamente ha riferito che "il comando ha già recepito e tradotto in atto tecnico questa richiesta; il prossimo passo, a brevissimo, sarà il confronto con gli organi amministrativi e i cittadini, prima che la nuova disciplina del traffico, predisposta in via sperimentale, entri in funzione". Sempre sul fronte viabilità, è in lavorazione anche l’ordinanza per istituire un senso unico, direzione monti-mare, in via Crociale. Capitolo asfaltatura, in particolare del tratto Aurelia-via Bernini della Pisanica: il Comune deve attendere la posa delle nuove tubazioni del gas da parte di Toscana Energia, prima di procedere.