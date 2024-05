Vannacci: "Farò l’eurodeputato. Nella Lega sono un indipendente"

VIAREGGIO

Se eletto "farò l’eurodeputato a tempo pieno. La mia non è una candidatura di facciata, un nome per prendere voti e poi mandare in Europa qualcun altro". Parola del generale Roberto Vannacci. Ieri pomeriggio l’ex comandante delle forze speciali dell’Esercito era nella ’’sua’’ Viareggio per presentare il nuovo libro Il coraggio vince. Un incontro organizzato da Artitaly, brand dell’ex candidato sindaco di Fd’I a Pietrasanta Massimiliano Simoni e dalla testata onile La Gazzetta di Lucca diretta da Aldo Grandi. Un incontro senza le contestazioni avvenute in altre parti d’Italia e in un clima intimo e quasi familiare. E di famiglia ha parlato proprio Vannacci quando, riferendosi al suo impiego nelle Forze Armate, ha chiosato che "l’esercito continua ad essere la mia famiglia, ci ho dedicato 37 anni della mia vita, è stata la mia famiglia per scelta. Spesso i legami che stringono i militari, che si chiama cameratismo, una parola che io rivendico perché ha un significato preciso, sono più forti a volte dei legami familiari. Quello che mi lega all’esercito, soprattutto al mio reparto, sono legami talmente stretti che non potranno essere disciolti da nessuno". E quando gli è stato fatto notare che mancavano i maggiorenti della Lega – partito di cui è capolista alle europee – lui ha ribadito di essere un candidato "indipendente". "È la formula – ha spiegato – che abbiamo trovato con il segretario. Non ho la tessera di partito. Nel partito ci sono state discussioni assolutamente legittime all’interno di un soggetto politico, poi decideranno gli elettori. Il bello delle elezioni europee è che che la sovranità tona al popolo che decide chi deve essere eletto. Cosa che non succede con le politiche perché ci sono le liste chiuse".