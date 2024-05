Insicurezza reale o percepita

Realtà o percezione? Da tempo quando si parla di sicurezza emerge questa distinzione. Che, ovviamente non è solo semantica, anche perché ci riguarda tutti da vicino. Ed è proprio per questo che non bisogna cedere alla tentazione di generalizzare. Il rischio sarebbe quello della polarizzazione ideologica con la conseguente suddivisione in schieramenti contrapposti che di certo non aiuta a risolvere i problemi ma semmai ad acuirli. Rendendoli, appunto, terreno di scontro che può incidere sui sondaggi, ma non sulla quotidianità delle nostre città. Ma andiamo con ordine.