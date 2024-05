I vincitori del premio intitolato a Monica Servi

Francesco Di Lernia della V BL e Emma Kowalski della II BL dello “Stagio Stagi “ di Pietrasanta sono i vincitori del primo concorso intitolato all’insegnante Monica Servi. Due opere pittoriche per le due categorie che distinguevano biennio e triennio del liceo artistico. Catia Chicchi e Cristina Galerio sono le docenti che in maniera molto rapida hanno organizzato l’iniziativa e hanno fatto parte della giuria insieme al marito, Filippo Guidi, e al docente Roberto Giansanti. L’emozione è cresciuta quando è stato ufficializzato che l’aula di pittura della scuola sarà intitolata a Monica Servi, un luogo dove si continuerà a trasmettere alle giovani generazioni le tecniche pittoriche. Il premio è stato possibile grazie alle generose donazioni che sono giunte alla famiglia in memoria dell’insegnante, e l’idea è di proseguire nel tempo.

C.S.