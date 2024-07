Arte abbandonata. La raccolta firme per una risposta chiara

1Sono state rimosse nel 2019 da piazza Puccini, le Oceaniche di Giulio Turcato, ed era il 2022, quando gli amici e artisti del Caffè Così Com’è raccolsero circa 100 firme e segnalarano al Comandate del Nucleo Carabinieri T.P.C. di Firenze, "della privazione di chi governa di un patrimonio artistico". E, per la seconda volta, oggi, gli amici e artisti del Caffè Così Com’è daranno il via ad una nuova raccolta firme: "si aggiunge un’altra scultura, abbandonata sotto il cavalcavia autostradale di Torre del Lago dell’artista Trundiger, una volta esposta a Città Giardino. Per tanto invitiamo tutti gli interessati a recarsi al Caffè Così Com’è, per firmare la nota indirizzata alle autorità competenti".