Rotary Club Viareggio. La cena in sostegno delle attività di Marevivo

Torna, anche per quest’estate, “I Rotariani in vacanza“, il tradizionale evento organizzato da Rotary Club Viareggio Versilia e a cui partecipano i soci rotariani, provenienti da tutta Italia. La cena, martedì 6 agosto alla Costa dei Barbari per cui è necessaria la prenotazione entro l’1 agosto, avrà come obiettivo quello di sostenere i costi di azioni concrete di sensibilizzazione giovanile sulle tematiche ambientali, devolvendo il ricavato all’associazione Marevivo che svolge, nelle scuole del nostro territorio, attività di divulgazione sulle criticità dell’ambiente e di coinvolgimento dei ragazzi nella raccolta dei rifiuti sulle spiagge.