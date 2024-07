A tavola con la pallavolo giovanile . Al Panathlon Club la Jenco Volley e la Upc

È bastato nominare la classica sfida “maschi contro femmine“ che subito il guanto è stato lanciato e raccolto, ritrovandosi, le formazioni under 13 Jenco Volley e quella Upc Volley, al Panathlon Club Versilia Viareggio, ospiti del presidente Luciano Ciomei. Una tavolata che ha visto la consegna di medaglie conferite dal presidente Ciomei, il vice presidente Nicola Palestini e il Consigliere Carlo Ciaponi, e interventi di medici sportivi come Nicola Palestini, Tiziano Balloni ed Emiliano Brunelli, che hanno spiegato i movimenti e gli sforzi tecnici della pallavolo, sottolineando gli errori da evitare alle atlete e agli atleti che hanno trascorso la serata insieme ai genitori, agli allenatori e allenatrici, ai dirigenti delle società sportive, al consiglio del Club e ai soci, tra cui il presidente passato Vittorio Giusti, il consigliere Emiliano Brunelli, il tesoriere Alberto Puccetti, il socio Alberto Venturi, l’addetto stampa Alessandro Giusti e i nuovi soci Stefano Silicani e Gianluca Coppedè. In attesa, ancora, se la sfida sul campo, tra le due formazioni più promettenti della Toscana, prenderà forma sul campo.