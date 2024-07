Premio Eco Innovazione. In palio 10mila euro per le imprese green

Riconoscere e valorizzare le imprese più innovative del territorio della provincia, è questo l’obiettivo del Premio Eco-Innovazione indetto dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest con in palio due premi da 10mila euro a favore delle imprese che hanno realizzato programmi di innovazione sostenibile. Le imprese, contraddistintesi nell’ultimo biennio per la loro capacità di investimento in innovazione e sviluppo sostenibile e il proprio consolidamento sul mercato nazionale e internazionale, potranno presentare la domanda di partecipazione fino al 16 settembre.