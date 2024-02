Vandalismi e schiamazzi. Centro storico preso di mira

Arredi di alcune attività danneggiate, bidoni della spazzatura e della differenziata scaraventati a terra. I vandali hanno colpito duro nella notte fra venerdì e sabato nel centro storico di Camaiore, soprattutto in piazza XXIX maggio e nella limitrofa via della Fossetta. Non solo. I residenti della zona lamentano anche la presenza di gruppi di giovani e giovanissimi che fino a notte fonda hanno urlato e fatto schiamazzi. Della protesta dei residenti si è fatto carico Andrea Pellegrini, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Camaiore. "Mi ha fatto portavoce – ha detto – delle giuste e comprensibili lamente di chi abita nella piazza XIX Maggio e in via della Fossetta, dove, spesso, la notte non è più possibile dormire e dove frequentemente i vandali colpiscono gli arredi delle attività commerciali. Questi gruppi di giovani – denuncia Andrea Pellegrini – sono spesso composti da minori, (ma le famiglie dove sono?). I residenti sono stanchi di questa situazione che si ripete sempre più spesso. Di giorno la piazza, che è costata circa due milioni di euro, è scambiata per un campo da calcio". Pellegrini si chiede se sono funzionanti le telecamere che sono state installate.

"Perché – si chiede – le forze dell’ordine non intervengono? Diversi cittadini hanno provato in piena notte a contattare le forze dell’ordine e nessuno è intervenuto. Chi non ha risposto e chi invece ha semplicemente risposto che non avevano un mezzo disponibile da inviare. Vi sembra una cosa normale? La sicurezza dei cittadini dov’è?".