Vandali in pineta contro il santuario di Padre Pio

Torre del Lago, 20 giugno 2024 – Sconcerto dei fedeli che sono andati a pregare nella pineta di Migliarino Pisano, sul versante di Torre del Lago. Hanno trovato decapitata la statua della Madonna e devastato il santuario dedicato a Padre Pio, luogo di fede a cui si può accedere anche da Vecchiano (Pisa).

La scoperta delle devastazioni e dei vandalismi, peraltro in area naturalistica di pregio, ha turbato i credenti che volevano ritrovarsi a pregare in pineta, cosa abituale in questo periodo dell'anno. Alcuni hanno segnalato la situazione alle autorità e ai giornalisti. La chiesetta venne allestita e dedicata a Padre Pio da campeggiatori che qui si ritrovavano negli anni '70. Da allora è meta costante di pellegrinaggi, di messe e luogo di preghiera in mezzo alla pineta.