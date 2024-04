Valpromaro Madonna dei miracoli con il mercatino di primavera

Torna a Valpromaro, la Festa della Madonnina dei Miracoli, un appuntamento religioso molto antico, attestato in paese già dal Cinquecento, che si colloca singolarmente una settimana dopo la Pasqua. La festa, che fino a qualche decennio fa rappresentava il più alto momento della comunità religiosa paesana, mantiene le sue particolarità che nel tempo hanno incontrato l’esperienza del cammino e dell’accoglienza. Da dieci anni infatti, in concomitanza con la festa religiosa, si svolge a Valpromaro uno dei Corsi internazionali di formazione per ospitalieri volontari di accoglienza pellegrina. La festa inizia stasera alle 21 con una veglia di preghiera, animata dai canti gregoriani e della tradizione medievale del Cammino del Coro Cantus Anthimi. Domani dalle 11 alle 20 la parrocchia organizza il mercatino di primavera, occasione di conoscenza delle piccole produzioni locali di hobbismo, artigianato, bricolage e opere di ingegno. Lunedì alle 18 recita del Rosario e a seguire la Santa Messa.