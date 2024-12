"Valorizzare la città con eventi di livello"

Un passaparola, un immagine che circola nelle televisioni nazionali, una filiera di organizzazioni, eventi, e persone, che rendono possibile la valorizzazione del territorio, e la pubblicità, di quel valore, anche oltre il confine della città. Diffondendo la cultura e la storia viareggina nel mondo e contemporaneamente portando, tra le strade e le stanze delle strutture ricettive degli albergatori della città, anche un arricchimento, di immagine come economico, che loro stessi si auspicano di ricevere, nella valorizzazione del loro lavoro e dello sfondo su cui agiscono.

"Abbiamo già un bel regalo pronto per quest’anno, come lo stadio pronto, che consegnerà alla città, orfana prima di stadio, di pista atletica e piscina, nuovamente un luogo dove tornare a fare sport, anche per i ragazzi - dice Maria Rosaria Francavilla, presidente di Assohotel Versilia e titolare dell’Hotel Spinelli nella darsena viareggina - Ma gli eventi, sicuramente, sono un regalo per la città, perché portano in città gente e turismo, indiretto e diretto".

"Quello del ciclismo, ad esempio, a maggio porterà centinaia di famiglie a seguito dei ragazzi che fanno la gara - conclude -. O lo stesso giro d’Italia che promuove il territorio a persone e potenziali futuri turisti che in quel momento vengono per quello, o per il torneo di calcio, e vedendo la bellezza del territorio, amano la città. Auspichiamo, dunque, manifestazioni, pubbliche o private con supporto del pubblico, in maniera tale che si possano realizzare, in un concerto di entità che possano parlare tra loro e portare un risultato. Perché la città è pronta: bisogna promuovere e aiutare le manifestazioni per la loro realizzazione, e prendersi cura del territorio, con più sicurezza e decoro, che parte anche dagli stessi cittadini".