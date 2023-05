Valorizzare il maestro della lirica Oggi l’incontro promosso dal Pd

Esperti e studiosi pucciniani, questa mattina alle 9.30 allo Chalet sul Belvedere di Torre del Lago, si riuniranno per confrontarsi sulla necessità, sulle modalità, sulle idee e sugli obiettivi per delineare dalla Toscana un Progetto internazionale per Giacomo Puccini e i suoi luoghi. L’incontro, promosso dal Partito Democratico e acui parteciperanno l’assessore regionale Stefano Baccelli e il presidente della Provincia Luca Menesini, sarà introdotto da Niclo Vitelli, che parlerà dell’esperienza a Torre del Lago; poi da Silvano Bussotti, sull’attualità di quella progettazione e programmazione; Alberto Paloscia, critico musicale e direttore artistico, proporrà spunti di confronto per un Festival Internazionale; mentre il

maestro direttore d’orchestra Pablo Varela si soffermerà sul fascino irresistibile della musica e della drammaturgia pucciniana; Adolfo Lippi scrittore e regista, parlerà di Puccini e del suo

ambiente locale. L’iniziativa, che sarà presieduta da Federica Maineri, presidente dell’assemblea del Pd Versiliese.