Vaccinazioni gratuite contro il Papilloma. Ecco come aderire

Anche nell’Asl Toscana nord ovest oggi e domani sarà “Papilloma virus, Open day”: due giorni dedicati alla prevenzione per offrire, a chi ancora non l’ha fatto, la possibilità di vaccinarsi e ridurre così il rischio di contrarre un tumore al collo dell’utero per le donne e delle mucose genitali nei maschi. Oggi i pediatri di libera scelta e medici di medicina generale offriranno la vaccinazione ai propri assistiti nei loro ambulatori. Il sabato, invece, ci si potrà recare, senza prenotazione, nei centri vaccinali delle aziende sanitarie che hanno aderito.