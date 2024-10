Va all’asta la Casa dei Giovani. Per attività sociali e di formazione

Un edificio a destinazione pubblica e adibito ad attività di formazione, la Casa dei giovani di via delle Contrade a Querceta che, proprio in vista del suo scopo e destinazione, andrà all’asta il prossimo 2 dicembre, all’interno del piano di valorizzazione degli immobili comunali. Presa atto, l’amministrazione comunale, che da quanto è stata realizzata, nel 2008, la Casa non è mai stata utilizzata secondo lo spirito e la volontà del lascito che aveva contribuito a edificarla, è stato mosso l’interesse che venga rilevata da un altro soggetto per l’utilizzo secondo la sua originaria destinazione, con attività di formazione, sociali e associative.

La struttura, su due piani fuori terra e corredata da un resede, con piante di olivo e privo di recizione, il cui prezzo a base d’asta è fissato in 349 mila euro, sarà in gara, con la partecipazione di due membri esperti appartenenti all’area dei funzionari, il 2 dicembre alle 12. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà far pervenire all’ufficio protocollo del Comune, entro le 12 del 30 novembre, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dell’offerente o dal legale rappresentante nel caso di società che potrà essere inoltrato mediante raccomandata postale o con consegna a mano all’ufficio protocollo di via XXIV Maggio n. 22 a Seravezza, dal lunedì al sabato in orario 9.00-12.30. All’interno del plico dovranno essere contenute due buste: nella busta A la domanda di partecipazione all’asta, redatta secondo il facsimile presente sul sito del Comune, accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità. Nella busta B dovrà essere inserita l’offerta firmata, anche questa redatta sul modulo preposto, espressa in cifre e in lettere e il relativo deposito cauzionale. Saranno ammesse alla gara solo offerte al rialzo, rispetto al prezzo fissato a base d’asta.