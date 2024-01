Urbanistica Piano strutturale. Depositate 50 osservazioni

Dai temi ambientali, in primis Italia Nostra, fino all’inserimento di lotti di terreno nel perimetro del territorio urbanizzato, carenze riscontrate nelle tavole progettuali e questioni legate alle cave. Spaziano in questi ambiti le 50 osservazioni al Piano strutturale presentate da cittadini e associazioni. L’ufficio e l’assessorato all’urbanistica, con la collaborazione dei progettisti del piano, stanno ora valutando le singole osservazioni, alcune delle quali contengono più di una richiesta, in modo da predisporre il documento di controdeduzione propedeutico alla discussione in consiglio comunale. "L’obiettivo – ricorda l’assessore Adamo Bernardi – è accelerare quanto possibile i tempi. Come metodo abbiamo fin da subito coinvolto la cittadinanza attraverso i due incontri pubblici per favorire informazione e partecipazione".