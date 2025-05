Upc Sdh eliminata dai playoff di serie B a Modena: Villadoro avanza

Si arresta a Modena il percrso dell’Upc Sdh nei playoff di serie B. Serie in cui, dunque, la compagine camaiorese militerà anche il prossimo anno. Nella sfida di ritorno della seconda fase dei playoff, l’Upc Sdh non è riuscita a replicare quanto di buono mostrato appena una settimana prima alle Gaber di Lido di Camaiore, dove aveva sconfitto Villadoro (seconda classificata del girone C) in cinque set.

Sul parquet emiliano, i padroni di casa sono scesi in campo con la quarta marcia ingranata e fin dalle prime battute hanno messo sotto pressione l’Upc Sdh, che dal canto suo non ha mai trovato le chiavi giuste per invertire la rotta. Villadoro ha vinto 3-0 (25-17, 25-15, 25-21 i parziali) ribaltando in modo netto il risultato dell’andata e staccando il pass per la terza fase dei playoff dove se la vedrà con la perdente tra Lupi Santa Croce e Mirandola (ieri sera la gara di ritorno in terra emiliana dopo il 3-0 per i Lupi nel match d’andata).

"Voglio complimentarmi con tutti, senza dimenticare Luca e Cristiano Francesconi che sono stati indispensabili per tutta questa stagione – il commento al termine della gara del presidente del sodalizio camaiorese Marco Daddio –; on è andata male, è andata bene, anzi benissimo. Ma permettetemi di dire che abbiamo lasciato per strada tante occasioni per poter faticare di meno. E non ultima, forse, la mancanza di cattiveria in momenti come quelli di oggi. E infine un grazie a Matteo Paoletti per aver trasmesso a questo gruppo e alla nostra società dei principi professionali che spero siano stati recepiti dai più giovani. Ora inizieranno ufficialmente per me ed Emanuele Baldaccini le valutazioni sul da farsi della prossima stagione. Nei prossimi giorni daremo notizia delle scelte prese".

RedViar