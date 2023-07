Upb col sindaco "Feste ai bagni ma con regole"

"Siamo d’accordo che le feste siano nel rispetto delle regole".

E’ quanto è stato chiaramente esternato dai balneari nell’incontro chiarificatore col sindaco che si è tenuto ieri mattina dopo la dura posizione espressa dal primo cittadino in merito al party privo di tutte le necessarie autorizzazioni che si è svolto al bagno Annetta. Ieri mattina il direttivo dell’Upb, guidato dal suo presidente Martino Barberi (nella foto) è stato ricevuto in sala giunta dal sindaco Murzi e dall’assessore al demanio Polacci, a seguito della richiesta dell’associazione di categorie. "E l’incontro – dicono i balneari – si è svolto in maniera pacata e con spirito collaborativo". "Tralasciando il caso specifico che ha occupato le pagine dei giornali in questi giorni – premette l’Unione proprietari bagni – l’Upb ha chiarito di nuovo la sua posizione chiara e netta di totale dissenso verso chi non rispetta le regole e le ordinanze comunali, che in ben due occasioni sono state spiegate di persona dal sindaco, chiamato ad intervenire all’assemblea dei balneari. Non ci sono dubbi o interpretazioni, la nostra associazione è per il rispetto delle regole, sempre, e per tanto vuole rimarcare le distanze da chi, pur sapendo, fa finta di non sapere o di non capire. Sappiamo bene che il lavoro di controllo da parte dell’amministrazione è continuo e difficile, così come complesso è il nostro lavoro di mediazione e contenimento di certe situazioni, ma concordiamo con il sindaco che non è di questo che ha bisogno la nostra spiaggia e il nostro paese. Nessuno vuole un paese dormitorio – conclude la nota dei balneari – le feste si sono sempre fatte ma nel rispetto delle regole, del buon vicinato e della clientela".