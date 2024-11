Uno spazio per lo sport. Nuova tensostruttura alle scuole di Capezzano

Procede il cantiere per la nuova area sportiva a Capezzano Pianore: è in corso la realizzazione delle fondamenta per la nuova tensostruttura all’interno delle scuole della frazione, nel grande piazzale lungo la via Sarzanese. La tensostruttura donerà alla comunità un nuovo spazio coperto adibito all’attività sportiva, alternativo alla palestra esistente del polo scolastico, che potrà essere utilizzato sia dalla scuola che dalle associazioni sportive del territorio per i loro allenamenti.

In questi giorni, il cantiere sta andando avanti spedito per la realizzazione delle fondamenta e degli allacci del nuovo impianto, che presenterà una copertura in legno lamellare, impianto di illuminazione, impianto di riscaldamento e nuova pavimentazione che poggerà sull’attuale zona in asfalto. Il costo complessivo dell’intervento è pari a 250 mila euro. I lavori termineranno entro la fine dell’anno.

"Un’altra opera pubblica a favore delle esigenze della comunità – commenta l’Assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –; Camaiore è territorio ricco di associazioni sportive, e la frazione di Capezzano ne ospita diverse che da anni necessitavano di un nuovo ulteriore spazio in cui allenarsi e prepararsi alle competizioni. Entro qualche settimana questo spazio esisterà: un investimento sullo sport e soprattutto sulle nuove generazioni, a cui doniamo un luogo moderno per la pratica delle discipline che coinvolgono e formano i nostri giovani in numero sempre maggiore".

redviar