Uno sciame di...Vespe. Domenica maxi raduno con 400 appassionati

Uno sciame di centinaia di Vespe domenica prossima attraverserà il territorio di Pietrasanta e Seravezza per il tradizionale Vespa Raduno Versilia Storica. Presenti 400 appassionati e possessori del mitico scooter provenienti da tutta Italia che si daranno appuntamento domenica per partecipare allegramente all’iniziativa, giunta alla quattordicesima edizione, che è iscritta nel calendario nazionale e regionale del Vespa Club Italia e che è richiamo culturale e turistico per l’intero ambito versiliese. Si comincia dalle 8:30 col raduno in piazza Matteotti a Pietrasanta per le iscrizioni e la colazione. Un bel momento conviviale e un’ottima occasione per ammirare (ed esibire) vespe di tutti i modelli e di tutte le epoche, così come per scoprire le bellezze della zona: infatti alle 10,30 la partenza dei Vespisti, scortati dal Moto Club Versilia Corse, per il giro collettivo, della Versilia Storica, tour di circa 35 chilometri, attraversando il centro di Seravezza fino ad arrivare ad Azzano dove verrà allestito un pranzo con la collaborazione della pubblica assistenza di Fabbiano. A chiusura, le premiazioni e i saluti. Con il Memorial Sebastiano Giannetti (premio al Vespista più giovane) ed il Memorial Ademio Morelli (premio al Vespa Club più numeroso) sarà anche l’occasione per ricordare con premi speciali, i due vespisti del Vespa Club Versilia Storica recentemente scomparsi.

Il Vespa Club Versilia Storica è un’associazione di Seravezza impegnata nel coordinamento di vespisti versiliesi. I fini dell’associazione sono di natura aggregativa e di coordinamento degli appassionati della Vespa mediante la promozione e organizzazione di gite, trasferte, eventi, mostre. Tra questi l’evento maggiormente significativo è l’annuale Vespa Raduno della Versilia Storica. Info e prenotazioni: Raffaele 349 7557151 e Augusto 338 3744841.

Francesca Navari