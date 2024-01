Unitre apre il 2024. Conferenza di Fornaciari sul mercato a Viareggio

Domani, alle 16.30 nel salone della Croce Verde, in via Garibaldi, prima conferenza dell’UNITRE Viareggio-Versilia del 2024 a cura di Paolo Fornaciari, presidente dell’Associazione e avrà come tema: “Il trasferimento del Mercato in piazza Cavour“.

Sarà l’occasione per ripercorrere le tappe che, non senza scontri e polemiche, portarono allo spostamento del Mercato dalla via Regia alla piazza Cavour. Già all’inizio del Novecento, il mercato, ubicato nella piazza davanti alla Torre Matilde non era più sufficiente a contenere le baracche ed i numerosi banchi da qui la decisione di trasferirlo.