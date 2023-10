Uniti dall’arte. Bertoux e Sah espongono "Duo"

Prenderà il via il prossimo 13 ottobre la mostra dal titolo "Duo: quanto la scultura unisce le culture", che avrà per protagonisti Cynthia Sah (nella foto) e Nicolar Bertoux. L’esposizione sarà allestita allo spazio "Arte Bvlg", in via Mazzini 80 a Pietrasanta, e andrà avanti da venerdì 13 a domenica 3 dicembre. La mostra è la terza di una serie di iniziative dedicate agli artisti del territorio apuo-versiliese sotto la direzione artistica di Fabiola Manfredi. "Arte Bvlg" ospita dunque i vincitori di quest’anno del premio "Pietrasanta e la Versilia nel mondo", promosso dal circolo culturale ’Fratelli Rosselli’, riconoscimento istituito nel 1991 e che viene attribuito ogni anno a un artista che, con la sua opera, ha saputo far conoscere il nome della città di Pietrasanta nel mondo.

L’esposizione ripercorre attraverso 11 sculture di marmo e alcune immagini fotografiche e video lo straordinario percorso dei due artisti: due storie che si intrecciano profondamente con la cultura della Versilia. Sia Bertoux (dalla Francia) che Sah (da Hong Kong) sono stati richiamati nella Piccola Atene dalla passione per il marmo e l’ammirazione per l’abilità, la competenza e la passione dei suoi artigiani. È proprio a Pietrasanta che i due artisti scultori si sono conosciuti negli anni Ottanta.

Da quel momento, le loro opere, realizzate prima nei laboratori e nelle fonderie del territorio, poi nel loro studio di Seravezza, sono state installate in tutto il mondo, facendo conoscere il nome di Pietrasanta e quello della Versilia in svariati continenti, oltre a promuovere l’altissima qualità del lavoro degli artigiani del nostro territorio.