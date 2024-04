Unità di strada. Raccolta alimenti della Croce Rossa

VIAREGGIO

Si è attivato qualche giorno fa, e verrà effettuato nei successivi mercoledì dell’8 e 15 maggio, il servizio di raccolta alimentare per le unità di strada della Croce Rossa.

Dalle 15 alle 18 sarà possibile effettuare, nella sede del Comitato, donazioni di alimenti come tè al limone solubile, caffè solubile, biscotti in monoporzioni, fette biscottate, cracker, merendine e succhi di frutta in brick.

Un servizio, quello dell’unità di strada, destinato al supporto delle persone senza fissa dimora e in condizioni di deprivazione economica ed isolamento sociale, raggiunte ogni sera dai volontari della Cri per garantire loro una cura, un sollievo e un’assistenza spesso negata o ignorata. Per non abbandonare chi, da un momento all’altro, o chi da sempre, si è ritrovato solo.

L’Unità di strada, difatti, oltre al servizio di distribuzione di cibo, bevande e kit per l’igiene, per cui è fondamentale l’aiuto concreto della cittadinanza stessa, si sviluppa intorno ad altrettante attività, come quelle di ascolto attivo e di supporto sociosanitario alle persone in difficoltà, con l’obiettivo di contrastare l’esclusione e la solitudine che subiscono. E favorire, dall’altra parte, la loro reintegrazione in una società che, spesso, volta altrove lo sguardo e finge di non vedere.